Skupina Kameleoni obeležila 60. obletnico delovanja

"Spomladi in to je bil nastop, ki nam je prinesel ime. Prvi nastop in je bil izredno uspešen. Od takrat naprej se je vse spremenilo. Ni bilo več tako, kot je bilo prej," nam je povedal Marijan Maliković.

"To je bil moj prvi koncert v življenju. Po The Beatles in The Rolling Stones, smo mi imeli Kameleone," je povedala ena od obiskovalk koncerta.

"Od 17. leta sem oboževalka. 60 let," pa nam je povedala oboževalka. "Uspeli so po celi Jugoslaviji," pa je dodal eden od obiskovalcev koncerta.

Kot skupina so delovali tri leta, nato je šel vsak svojo glasbeno pot in v šestdesetih letih se je veliko spremenilo.

"Vse je drugače. Ko smo mi začeli, je bilo analogno, danes pa je digitalno. Tudi danes bodo bliskavice in bodo snemalo, je pa to nekoliko moteče, ker ko imaš telefonček v roki, ne moreš ploskati," pa meni Tuljo.

"Med nami vlada sožitje in občutek, ki ga potem obesimo na publiko," je povedal Jadran Ogrin.

Mineva trinajst let od smrti člana skupine in njihovega prijatelja Danila Kocjančiča, ki bi imel prav na ta dan 76 let.

Ogrin je ob tem dodal: "Danes ima rojstni dan in ta datum so izbrali namerno, ampak po sreči."

"Če je možnost, da nas sliši, naj napne ušesa, ker bo zagotovo tudi kakšno z nami zapel," pa je še povedal Tuljo.