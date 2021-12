Skupina Katrinas predstavila nov album Zimska pravljica

V torek zvečer so članice skupine Katrinas obiskovalce koncerta popeljale v pravo božično pravljico. V čudovitem atriju mestnega muzeja v prestolnici so namreč predstavile svoj novi album z naslovom Zimska pravljica, ki je poln prazničnih pesmi. Kot pravijo dame, album poslušalce 'pocrklja' s čarobno glasbo za dušo in jih popelje skozi prostor in čas – od baroka, prek klasike, torej tradicionalnih pesmi do zabavnih prazničnih skladb.