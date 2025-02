OGLAS

Člani slovenske zasedbe KiNG FOO se že pridno pripravljajo na finalni nastop na tekmovanju Una Voce Per San Marino, ki se bo 8. marca odvilo v San Marinu. Glasbeniki, ki se trenutno mudijo v prestolnici, kjer bodo z Akademskim orkestrom posneli novo različico tekmovalne pesmi The Edge Of The World, so ponosni, da se imajo možnost boriti za evrovizijsko vstopnico.

Skupina KiNG FOO po polfinalni zmagi v San Marinu: Slovenija je močna FOTO: Marko Ocepek Delbello icon-expand

Spomnimo, skupina KiNG FOO je zmagala v prvem polfinalu tekmovanja Una Voce Per San Marino, na katerem se tekmovalci borijo za evrovizijsko vstopnico in priložnost, da na Evroviziji zastopajo barve San Marina. Z zmago v prvem polfinalu gredo slovenski glasbeniki neposredno v finale. Na tekmovanje Una Voce Per San Marino se je sicer prijavilo kar 1200 glasbenikov, KiNG FOO pa so prišli med deseterico finalistov, ki jo je zbrala žirija. "Jaz nisem mogla verjeti, še vedno vse procesiram," je občutke po uvrstitvi v prvo deseterico opisala pevka Aleksandra Josić. Naporen urnik s je z vzporedno realnostjo primerjal Rok Golob in dodal, da skupina verjame vsa in bo v finalu dala vse od sebe. "Vse je možno," je odgovoril na vprašanje, ali bo Slovenija letos na Evroviziji imela kar dva izvajalca. "Slovenija je močna. Če je nekaj majhnega, to še ne pomeni, da je 'švoh'."