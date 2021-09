Skupina Kiss zaradi okužb dveh članov odpovedala koncerte

Dva člana zasedbe Kiss se borita z okužbo z novim koronavirusom, so sporočili na uradnem profilu skupine na Twitterju. Zaradi trenutne situacije so bili tako prisiljeni spremeniti datume prihajajočih koncertov. Nastopi v sklopu turneje bodo tako izvedeni kasneje. Po tem, ko sta bila Gene Simmons in Paul Stanley pozitivna na novi koronavirus, so zaradi preprečevanja širjenja okužbe prestavili štiri nastope.