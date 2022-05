Skupina KLON predstavlja pesem Sladka mala zver

KLON so celjski alternativni rockerji, ki so se na glasbeni sceni prvič predstavili januarja 2020.

Skupina KLON je nastala leta 2019, prvenec KLON 1 pa izdala leto kasneje. Ta se naslanja na bogato in raznoliko zapuščino rocka, band pa ga je v celoto sestavil iz glasbenega materiala, ki je deloma nastal že pred njihovo skupno potjo. Sedaj pripravljajo nov, drug album, ki bo izšel jeseni. Nove skladbe prinašajo tudi novo glasbeno poglavje zasedbe: drugačna, trša glasba in bolj izdelan zvok. Skladbo Tvoja igra, tvoj moment so že izdali, sedaj pa predstavljajo skladbo Sladka mala zver.

Gre za ljubezenski single Klonov, ki so do danes izdajali večinoma družbeno angažirane skladbe z aktualnimi besedili, s katerimi so opozarjali na stanje sveta in družbe, v kateri živimo. Zveri navadno niso sladke, a zver, ki jo opeva skupina KLON, je divja, z dolgimi in močnimi kremplji, neukročena in je hkrati sladka ter ljubeča. Njenega napada se otepamo, se ga bojimo in branimo, a hkrati nam ugaja. Sladka mala zver je ljubezenska, strastna skladba, ki jo plen prepeva svoji zveri.