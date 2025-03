Skupina Krshkopoljac s koncertom predstavila nov album

Skupina Krshkopoljac je s koncertnim nastopom predstavila svoj novi album, ki so ga poimenovali Propaganda. Brežiška punk skupina se je s prvencem Nova normala širši javnosti predstavila leta 2022, tri leta pozneje pa so oboževalce razveselili z drugo ploščo.

Domen 'Dodo' Majcen (vokal), Tomi Gregel (kitara, back vokal), Ante 'Tox' Tokalić (bas) in Frenk Les (bobni, back vokal), ki pod skupnim imenom delujejo kot Krshkopoljac, so oboževalce razveselili z novim albumom Propaganda in na njem postregli z udarnimi rifi ter surovim rock zvokom. Drugo ploščo so predstavili v živo, koncert v Kinu Šiška pa je bil poln močne energije, brezkompromisne prezence in pesmi, ki so tako dobile dodatno težo.

Krshkopoljac so predstavili drugi album, ki nosi naslov Propaganda. FOTO: Sunčan Stone icon-expand

"Koncert je bil poln energije in čustev. Predvsem bi se radi zahvalili vsem obiskovalcem, založbi, vsem dobrim ljudem, ki so del naše ekipe. Brez omenjenih kaj takega ne bi bilo mogoče," je četverica povedala po koncertu, na katerem so predstavili svoj drugi album. "Album je skupek naših idej, naših čustev, izkušenj in želje po ustvarjanju. V poslušalcih bi želeli spodbuditi kritično mišljenje in zavedanje samega sebe kot pomembnega člena družbe, ki ima moč po soustvarjanju boljšega jutri in stremenju predvsem k pozitivni, topli prihodnosti," pravijo o novi plošči, ki je izšla v marcu, ob tem pa so dodali, da jih je presenetil predvsem odziv občinstva: "Odziv je bil čudovit, topel in domač. Sami smo želeli poustvariti iskren, dobrodošel in srčen občutek in ravno takšna je bila publika. Topla, vesela, sproščena in pripravljena na zabavo."

Skupina, ki prihaja iz Brežic, je svojo glasbeno pot začela pred nekaj leti, v katero smer so namenjeni, pa so sporočili z izidom prvenca leta 2022. "Razvoj se zgodi sam od sebe. Sami o tem ne razmišljamo preveč. Smo bend, ki strmi k izdelkom, ki predstavljajo nas same, naš določen trenutek v življenju in našo predstavo o slednjem. Smo načelni, iskreni, direktni. Vse to pa se skozi glasbo lahko občuti," pravijo o sebi in svojem ustvarjanju, z nedavnim koncertom in albumom pa so Krshkopoljac znova dokazali, da sodijo med najbolj avtentična in prepričljiva imena slovenske rock scene.