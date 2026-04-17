Glasba

Skupina Laibach predstavila nov album Musick

Ljubljana, 17. 04. 2026 20.25

Avtor:
Alen Podlesnik Tjaša Železen
Laibach

Legendarna skupina Laibach je premierno predstavila novi studijski album Musick, ki bo izšel v maju. Kultna zasedba je v ljubljanski Cukrarni v družbi številnih glasbenih kolegov po več kot desetletju napovedala svež, polnokrvni, dolgometražni album, ki odpira vedno bolj aktualna vprašanja o glasbi in vlogi umetne inteligence pri glasbenem ustvarjanju.

"Rdeča nit albuma je glasba in stanje glasbe v tem času, stanje glasbene industrije, vse, kar je povezano z glasbo," nam je na predstavitvi zaupal Jani Novak, član skupine Laibach. "Rožnata nit so pa algoritmi in kako sodobna tehnologija vpliva na naše življenje, glasbo in kreativnost," pa je dodal član zasedbe Luka Jamnik.

"Skupina Laibach vedno odkriva neke neznane stvari in so zelo nepredvidljivi, kar je v današnjem svetu res težko najti," je povedal frontman zasedbe Siddharta Tomi Meglič, pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin pa je dodal, da ga pri njih najbolj navdušujeta izzivalnost in originalnost. "In drznost, ki je v našem prostoru najverjetneje nihče ni imel."

Laibach Musick album

