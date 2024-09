Skupina Linkin Park se vrača: nova pevka, napoved albuma in turneja

Skupina Linkin Park se vrača. Po tem, ko so se morali soočiti s težkim obdobjem, ki je sledilo tragični smrti pevca Chesterja Benningtona julija 2017, so na dogodku v živo presenetili oboževalce in sporočili, da bodo nadaljevali glasbeno pot z dvema novima članoma, izdali bodo album in se kmalu za tem odpravili še na turnejo.

Linkin Park se vračajo z novima članoma, albumom in turnejo, so sporočili oboževalcem. Ameriška skupina je na dogodku v živo, ki so ga prenašali tudi na spletni platformi YouTube, predstavila novega bobnarja Colina Brittaina, ki je zamenjal Roba Bourdona, presenetili pa so tudi z zamenjavo za pokojnega pevca Chesterja Benningtona, na katerega mesto stopa vokalistka Emily Armstrong, sicer soustanoviteljica skupine Dead Sara.

Linkin Park z novo pevko Emily Armstrong in bobnarjem Colinom Brittainom. FOTO: Profimedia icon-expand

Z novima okrepitvama je skupina sporočila, da je v delu tudi novi album, ki bo nosil naslov From Zero. Ta bo prvi po letu 2017, na njem pa je za mikrofonom še stal pokojni Bennington. Datum izida je predviden za 15. november, napovedali pa so ga s singlom The Emptiness Machine, ki je že dostopen na vseh pretočnih platformah.

Zasedba se bo odpravila tudi na krajšo svetovno turnejo, v sklopu katere bodo med septembrom in novembrom nastopili v šestih arenah po svetu. Prvi koncert bo že 11. septembra v Los Angelesu, nato pa se bodo ustavili še v New Yorku, v nemškem Hamburgu, Londonu, v Seulu v Južni Koreji in Bogoti v Kolumbiji.