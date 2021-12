Skupina Little Mix sporočila, da odhaja na glasbeni odmor: Nismo se razšle

Britanska dekliška glasbena skupina Little Mix potrebuje glasbeni premor. Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall in Perrie Edwards so oboževalcem v objavi na Twitterju sporočile, da se bodo po turneji, ki je napovedala za leto 2022, posvetile drugim projektom, Little Mix pa bo tako nekaj časa počival. Pevke so oboževalcem zagotovile, da to ni razpad skupine.

Članice glasbene skupine Little Mix rabijo odmor od skupnega ustvarjanja. Po tem, ko se je Jesey Nelson pred letom dni odločila zapustiti skupino, bi se tudi preostala dekleta rada posvetila drugim projektom in zasebnemu življenju. A skupina ni razpadla, so zagotovile oboževalcem, koliko časa bo odmor trajal, pa niso razkrile.

"Sporočamo vam, da si bomo po zaključku turneje Confetti, ki bo aprila in maja 2022, privoščile nekaj odmora od skupine Little Mix. To je bilo 10 čudovitih let, lepa pustolovščina, a čutimo, da je sedaj pravi čas, da si privoščimo nekaj premora, da si znova napolnimo baterije in se posvetimo drugim projektom," so zapisala dekleta.

"Ne razhajamo se, skupina Little Mix bo ostala. Imamo načrte za še več glasbe, turnej in nastopov v prihodnosti. Skupaj z vami smo ustvarile veliko neverjetnih spominov in komaj čakamo, da jih skupaj ustvarimo še več," so se za podporo in ljubezen zahvalile oboževalcem, ki jih spremljajo od njihovih začetkov na X Factorju leta 2011.

"Smo sestre in v življenjih bomo vedno imele druga drugo in vse vas, naše oboževalce. Little Mix je za vedno, se vidimo na turneji!" so še zapisale zvezdnice. Skupino je pred letom zapustila četrta članica Jesy Nelson, skupina pa je po njenem odhodu izdala album Between Us, na katerem je veliko prej neizdanih pesmi, ki so postale hiti. Skupaj so izdale pet albumov, na katerih se je znašlo kar nekaj hitov, ki so priplezali na glasbene lestvice po vsem svetu.