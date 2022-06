Skupina Lombardo predstavlja Recept za dobro voljo

Lombardo sestavljajo izkušeni slovenski glasbeniki, ki so postali prepoznavni po Nejčevem vokalu in drznih, za naš prostor drugačnih inštrumentalnih linijah. Delujejo že tri leta, v zadnjem času so nanizali že pet singlov: Pokrita z zvezdami, A greva plesat?, Kriminal, Vedno je pomlad in pa Ne da se mi.

Tokrat predstavljajo skladbo Recept - glasba je skupno delo vseh članov v skupini, besedilo pa sta napisala Nejc Lombardo in David Stritar: "Posebnost našega benda je to, da je ta že v osnovi sestavljen iz prijateljev. Poznamo se že že desetletja, nekateri celo več kot 3 desetletja. Skupaj ne tičimo le na vajah, ampak tudi ob vseh praznikih, rojstnih dnevih in seveda tudi na morskih počitnicah z našimi družinami. Recept za dobro voljo je pričakovanje najlepšega časa, ko smo z najbližjimi in se odklopimo iz vsakdanjega sveta." icon-expand Skupina Lombardo je videospot posnela v italijanskem Lignanu. FOTO: Tomaž Marc Videospot so posneli na italijanski jadranski obali, v Lignanu, ko so bile temperature še bolj zimske kot poletne, pri snemanju, ki ga je vodila videooprodukcija Production Lair z Nejcem Laščakom na čelu, pa so se zelo zabavali.

David Stritar (kitara), Borut Velušček (bas), Peter Vdovč (klaviature), Toni Habula (bobni), Sašo Kronegger (tolkala) in Nejc Lombardo (vokal) v naslednjih mesecih načrtujejo manše koncerte, v jesenskem času pa lahko pričakujemo še več novega materiala.