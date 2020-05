Skupina Lombardo se je znašla po svoje: tokrat naredili animirani videospot

Lombardo je skupina prijateljev, izkušenih glasbenikov, ki delajo družbo prepoznavnemu vokalu, Nejcu Lombardu, ki ga je Slovenija pred leti spoznala v oddajah Slovenija ima talent in Znan obraz ima svoj glas.

Zasedba po izidu prvega singla in videospota Pokrita z zvezdami, ki je lansko jesen zavzel slovenske radijske postaje, ne miruje in v teh dneh spet pošilja vabilo, na pomladni ples, v živahnih plesnih ritmih. Izkušeni fantje iz skupine Lombardo obljubljajo še več presenečenj, tudi tistih koncertnih, takoj, ko bo čas za to. V sredini maja je zasedba Lombardo v živo iz svojih domov nastopila v sklopu spletne koncertne serije Koncerti s kavča.

Kot vsi glasbeniki so se tudi Lombardo v preteklih mesecih borili z novimi okoliščinami glasbenega udejstvovanja. Za skladbo A greva plesat? je bilo predvideno snemanje spota, le nekaj dni po tem, ko so se ugasnile luči, zaklenila koncertna prizorišča in uvedla karantena. Bendu ni preostalega drugega, kot da poskušajo vizualizirat skladbo skozi animiran videospot. Skupina je to delo zaupala mag. Andreju Kamniku iz Likovne akademije Univerze v Ljubljani. Lombardo je skupina prijateljev, izkušenih glasbenikov, ki delajo družbo prepoznavnemu vokalu, Nejcu Lombardu. David Stritar (kitara), Borut Velušček (bas),Peter Vdovč (klaviature), Toni Habula (bobni),Sašo Kronegger (tolkala) poleg koncertov napovedujejo tudi album svežih, avtorskih pesmi, ki bo izšel v naslednjih mesecih.

Fantje zaradi karantene niso mogli posneti klasičnega videospota, zato so se znašli na drugačen način. FOTO: Tine Kušar