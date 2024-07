Skupina LPS posnela pesem za novi slovenski film Tartinijev ključ

Skupina LPS se lahko pohvali z novim dosežkom. Fantje in dekle so imeli čast posneti kar dve pesmi za nov slovenski film Tartinijev ključ. Film režiserja Vincija Vogua Anžlovarja so snemali v Piranu, kjer so člani skupine tudi posneli videospot za pesem Nekaj novega. Za naš portal so razkrili, o čem govori pesem in kako je bilo snemati na slovenski obali.

Skupino LPS je doletela posebna čast – za novo napeto družinsko kriminalno dramo Tartinijev ključ, ki v naše kinematografe prihaja oktobra, so posneli kar dve pesmi. Nedavno so tako snemali videospot za pesem Nekaj novega. "Pesem govori o prvi najstniški ljubezni. Besedilo naše nove pesmi je tako povezano z zgodbo, ki se dogaja v filmu Tartinijev ključ, kjer iščejo zaklad. Je na koncu zaklad material ali ljubezen, ki vzklije med samim iskanjem?" so se vprašali člani skupine v novi pesmi.

LPS so posneli dve pesmi za nov slovenski celovečerni film Tartinijev ključ. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Spot za pesem so snemali na slovenski obali. "V Piranu smo snemali zato, ker se tudi celoten film dogaja tukaj. Za ta film smo sicer posneli dve pesmi," so še dodali in razkrili, kaj je bilo najboljše pri snemanju videospota. "Kljub vročini, v kateri smo snemali, je bilo najboljše to, da smo se na koncu vsi lahko vrgli v morje," so bili veseli fantje in dekle, ki v novem filmu režiserja Vincija Vogua Anžlovarja celo nastopajo v stranskih vlogah.