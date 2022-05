Skupina LPS se ni uvrstila v evrovizijski finale

Na evrovizijskem odru se je v prvem polfinalnem izboru pomerilo 17 izvajalcev, med njimi pa so bili tudi slovenski predstavniki, skupina LPS (Last Pizza Slice) . Mladi glasbeniki so nastopili kot peti po vrsti s pesmijo Disko , s katero se jim ni uspelo uvrstiti v finale 66. tekmovanja za Pesem Evrovizije.

V finale se je uvrstilo deset držav: Švica, Armenija, Islandija, Litva, Portugalska, Norveška, Grčija, Ukrajina, Moldavija in Nizozemska. Te se bodo v finalnem večeru pomerile z desetimi zmagovalkami drugega predizbora, velikimi petimi državami in državo gostiteljico. Države, ki so poleg Slovenije ostale brez vstopnice za zaključni večer so: Albanija, Latvija, Bolgarija, Hrvaška, Danska in Avstrija.

Evrovizijski predizbor so povezovali italijanski voditelj Alessandro Cattelan, italijanska pevka Laura Pausini in britanski pevec Mika, ki bodo prireditev vodili tudi prihodnja dva večera. Letošnjo glasbeno tekmovanje poteka v Torinu, saj je lani zmagala italijanska rock skupina Maneskin s skladbo Zitti E Buoni.