Skupina Mi2 na spletnem koncertu z novim albumom Črno na belem

Skupina Mi2 bo po šestih letih od izdaje uspešnega studijskega albuma Čista jeba prek spletnega koncerta predstavila novo ploščo Črno na belem. V sklopu približno uro in pol dolgega nastopa bo poleg novih pesmi izvedla tudi nekaj starih uspešnic.

Album bo danes izšel v digitalni obliki in kot CD, čez dva tedna pa še na vinilu v oštevilčeni nakladi 700 izvodov s pretočno kodo, so sporočili z založbe. Plošča zajema 11 novih skladb, nekatere so že izšle v obliki singlov: Lanski sneg, Proklete vijolice, Adam in Eva, Kakor nekoč, Midvain Joj joj joj.

"Vsebinsko se album navezuje na prejšnje izdaje skupine. Na njem ne manjka udarnih kitar in močnih ritmov, kakor tudi ne nežnih tonov in igrivih melodij. Spet je prisotna dobra doza značilnega Mi2 humorja, prgišče nostalgije in ljubezni, pa seveda odkritih sporočil o času, v katerem živimo. Mi2 si glede tega nikoli niso zatiskali ušes in oči. Ko pobožajo, naredijo to z občutkom. Ko udarijo, udarec zaboli. Tudi zato omenjeni naslov albuma," so zapisali založniki. Album je nastajal od pomladi 2017 do začetka letošnjega leta v Belem pri Šmarju pri Jelšah, kjer ima skupina prostor za vaje, ter nekaterih glasbenih studiih. Producent je bil ponovnoDrago Popovič.

Predstavitveni spletni koncert se bo začel danes ob 20. uri s prenosom iz prostora za vaje v Belem. Po koronskem letu 2020, v katerem so Mi2 izvedli le nekaj akustičnih nastopov, bo to zanje prvi koncert, ki ga bodo odigrali v polnokrvni električni zasedbi. Poslušalci, ki ga bodo spremljali na daljavo, bodo z vstopnico prejeli tudi kodo za prenos novega albuma v elektronski obliki.

Začetki skupine segajo v leto 1995, danes pa v njej delujejoTone Kregar (vokal),Jernej Dirnbek (vokal, kitara), Egon Herman (kitara),Robert Novak (bas kitara), Igor Orač(bobni) in Davor Klarič (klaviature). V tem času so nanizali osem plošč in bili pri poslušalcih uspešni s skladbami, kot so Pojdi z menoj v toplice, Moja teta Estera, Sv. Margareta, Štajersko neboinČakal sn te ko kreten.