Zvezde, člani skupine Mi2, se vračajo. V polni sestavi na odre in po sedmih letih z novim albumom. Joj joj joj napoveduje Črno na belem za vse oboževalce na dan norcev. Pred sedmimi leti so izdali zadnji album Čista jeba, ki je požel izjemen uspeh. Ustvarjanja novega albuma pa so se resno lotili leta 2017.

