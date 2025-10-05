Skupina Mi2 za svoje oboževalce pripravila nepozabno noč

Šestčlanska ekipa Mi2 si je zabavo za 30. rojstni dan omislila kar v največji slovenski dvorani.

"Edini gostje ste pa vi," je zbranemu občinstvu sporočil pevec Tone Kregar.

Pa je šlo tudi brez posebnih gostov zelo glasno in brez zapletov ...

"Vendarle je rahla razlika, če si vajen igrati pretežno v šotorih po slovenskih krajih, ta prostor te zato navdaja s strahospoštovanjem oziroma bolj s spoštovanjem kot pa s strahom," nam je ob pogledu na dvorano Stožice povedal Kregar.

