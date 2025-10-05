Svetli način
Skupina Mi2 za svoje oboževalce pripravila nepozabno noč

Ljubljana, 05. 10. 2025 20.25 | Posodobljeno pred 36 minutami

Avtor
Anastasija Jović , Simon Vadnjal
Skupina Mi2 je svojih 30 let sinoči v ljubljanskih Stožicah obeležila glasno, čustveno in ob ubranem prepevanju njihovih zimzelenih refrenov s pomočjo tisočev oboževalcev. Nepozabna noč, se je strinjala večina.

Šestčlanska ekipa Mi2 si je zabavo za 30. rojstni dan omislila kar v največji slovenski dvorani.

"Edini gostje ste pa vi," je zbranemu občinstvu sporočil pevec Tone Kregar.

Pa je šlo tudi brez posebnih gostov zelo glasno in brez zapletov ...

"Vendarle je rahla razlika, če si vajen igrati pretežno v šotorih po slovenskih krajih, ta prostor te zato navdaja s strahospoštovanjem oziroma bolj s spoštovanjem kot pa s strahom," nam je ob pogledu na dvorano Stožice povedal Kregar.

Več o tem, zakaj oboževalci podpirajo skupino in so se udeležili koncerta, pa v prispevku.

Frotirka
05. 10. 2025 21.02
svetovno je bilo! najboljši ste!
PetindvajsetUR
05. 10. 2025 20.59
+1
Reces samo Mi2 in je vse povedano! Carji!
