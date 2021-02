Skupina Modrijani že več kot 20 let 'najmočnejša koalicija'

Si predstavljate, da bi neka koalicija v Sloveniji zdržala skupaj 20 let? Verjetno ne. Saj za samo demokracijo to morda niti ne bi bilo najbolje. A več kot leto dni brez notranjih sporov bi bilo več kot zaželeno. Na drugi strani pa to odlično uspeva narodnozabavnemu ansamblu Modrijanom, za katere Blaž Švab pravi, da so najtrdnejša koalicija. Z njim smo se pogovarjali o receptu in politikom ponudili tudi nekaj nasvetov. Obljubljava pa, da svoje stranke ne bova ustanovila.

