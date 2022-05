ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Učiteljica naroči Janezku, naj pove eno rimo.

In začne: V morju stoji Jurca, vodo ima do kolen. Učiteljica mu takoj odvrne: ˝Janezek, to ni rima...!˝ Pa ji Janezek veselo odvrne: ˝Rima bo, ko bo plima!˝