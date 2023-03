Skupina New Game Over o novi pesmi: Odzivi so fenomenalni

Več kot desetletje je minilo od zadnjega singla Ne obupaj in skrajni čas je za nekaj novega. New Game Over se v novi, moderni pesmi Amigos por favor predstavlja s svežim reggaeton zvokom, so sporočili Dennis, Steffanio in Mark.

Avtor nove pesmi je Steffanio, ki se je v svojo glasbeno zgodovino zapisal tudi s pesmimi, kot so Ubila si del mene, Igra za 2, Ob tebi in drugimi.

"Po 12 letih izdajamo svoj novi singel Amigos por favor. Kljub temu da je ljubezenska tematika, si pesem lahko vsak interpretira na dva načina. Lahko pojemo o tem, kako pogrešamo bivšo ljubezen iz leta 2002 ali da pogrešamo stare dobre čase iz leta 2002, ki je za nas kot skupino bilo prelomno," je za 24ur.com povedal Dennis: "Odzivi so fenomenalni na pesem in na videospot. Odkar smo objavili videospot, prejemamo veliko pohval in čestitk na socialnih omrežjih, prav tako pa so nas mediji res lepo sprejeli."