Skupina New Game Over ostala brez člana

Leta 2013 je nekdanja priljubljena skupina Game Over dobila novega člana in novo ime. Postali so New Game Over in pridružil se jim je Alen Hasanagić. Zdaj, sedem let kasneje, pa se je spet zgodila sprememba – Alen je zapustil skupino.

Mark Popovićin Denis Vučak, člana skupine New Game Over, ki ju poznamo že več kot 20 let sta ponovno ostala sama. Leta 2012 je priljubljeno fantovsko skupino zapustil Steffanio, saj se je takrat želel odseliti v tujino, kasneje pa je zbolel za rakom. Leta 2013 se je Denisu in Marku pridružil Alen. Zdaj, sedem let kasneje, se je Alen odločil za spremembo – odločil se je, da je to obdobje za njim in da ne bo več član skupine New Game Over, in ker je dobil kar nekaj vprašanj na to temo, je o odločitvi zapisal na svojem Facebooku.

Alen, Denis in Mark so sedem let ustvarjali pod imenom New Game Over. FOTO: Žiga Kalan

"Veliko me vas je vprašalo, ali smo se skregali," je začel Alen in nadaljeval: "Odkar sem začel delati z njima, smo se tu in tam kdaj skregali oziroma je prišlo do nesoglasij, ki smo jih hitro rešili. Od Marka in Denisa sem se v teh letih ogromno naučil. Predvsem, kako brez treme stopiti na oder in od sebe dati vse, kar v tistem trenutku glede na pogoje zmorem. Tega nisem znal, preden sem prišel v skupino." Pojasnil je tudi, zakaj je zapustil skupino, ki je po vseh teh letih še vedno polnila klube in navduševala tako stare kot tudi nove oboževalce. "Zadnje pol leta se enostavno nisem več počutil kot prej. Pred in med nastopom ter na splošno. Začutil sem, da delam to na silo, in zato sem se odločil, da temu raje naredim konec, kot da trpim jaz in posledično naši nastopi." Ob teh besedah se je Alen zahvalil sočlanoma in dodal, da je ponosen na vse pesmi. "Za konec. Nikakršen spor ni bil razlog za moj odhod iz skupine New Game Over. S tem se moje glasbeno ustvarjanje ne končuje, samo selim se na drugačne odre," je zaključil Alen.

Za komentar smo prosili tudi Denisa, ki je v skupini že od samega začetka. Ta je povedal, da Alena razume in da ve, da se je Primorec našel na drugačni sceni. "Alen je super dečko, a kot je povedal že on, nismo se skregali. Alen se je trudil, a ker smo fantje originalne zasedbe pustili močen pečat na slovenski glasbeni sceni, se ljudje niso mogli navaditi na novo osebo," je zadevo komentiral Denis, ki pa pravi, da še vedno vsi trije ostajajo v glasbenih vodah, tako Alen kot tudi on in Mark.