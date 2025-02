Skupina Niet začela z akustično turnejo

Po razprodanih Križankah, hrumeči klubski turneji po Sloveniji in izidu knjige Pa tako lep dan je bil, je pred skupino Niet zdaj novo obdobje: "Precej bolj umirjeno je, imamo s seboj tudi punce na godalih," je povedal pevec skupine Borut Marolt in priznal, da so člani zasedbe bolj vajeni koncertov, na katerih se ljudje mečejo z odra.

Z akustiko so se v formatu Izštekanih sicer poskusili že leta 2008: "Ampak sam z enim koncertom in eno ploščo, sedaj pa smo rekli, da naredimo turnejo, da vidimo, kako bo."

Glede na odzive začetnega koncerta turneje, so bili strahovi odveč. Že naslov njihovega novega albuma V bližini ljudi nakazuje nov pristop glede koncertov legendarnih Niet, ki so za oboževalce izdali tudi vinilno ploščo: "Se usesti na kavč, vzet v roke ovitek pa zdraven brati od začetka do konca. Morda bi se ljudje naučili, da se tudi tako lahko posluša glasbo," je dodal kitarist Igor Drenovšek. "Če želiš, a ljudje poslušajo, greš malo nižje pa bolj po tiho."