Skupina No Doubt po skoraj desetletju ponovno skupaj: Gremo!

Ena najbolj priljubljenih skupin 90. let prejšnjega stoletja bo ponovno stopila skupaj na oder. No Doubt, ki so glasbeno pot začeli leta 1986 v Kaliforniji, bo po skoraj desetletju ponovno združila moči in nastopila na enem največjih festivalov na svetu Coachella, ki bo v aprilu ponovno zavzela puščavo v Koloradu.

OGLAS

Oboževalci skupine No Doubt so se gotovo razveselili novice, da se četverica s pevko Gwen Stefani vrača na oder. Skupina, ki je znana po uspešnicah Don't Speak, Just a Girl in Hey Baby, je na družbenem omrežju delila video ene od vaj, na kateri se pripravlajo za nastop na festivalu Coachella. To bo njihov prvi skupni koncert po skoraj desetletju, ko so Gwen, Tom, Tony in Adrian zadnjič skupaj stali na odru.

No Doubt so na odru zadnjič skupaj stali leta 2015. FOTO: AP icon-expand

Novico, da bodo po letu 2015 spet nastopili skupaj, so sporočili že januarja, pevka pa je na svojem Instagramu sedaj delila videoposnetek vaje, ki se je začel z njenim plesom, preden je vzela kamero in prišla do vsakega od drugih članov po vrsti, medtem ko je ta igral na svoje glasbilo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na družbenem omrežju X so objavili še en videoposnetek skupine, ki se sreča in pozdravi pred skupno vajo. "Poglejte nas!" je slišati Stefani. "Res to počnemo! Nisem vedela, da bo toliko spominov priplavalo skozi ta vrata. Res čudno. Veliko je spominov," še doda nostalgična pevka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

54-letnica, ki se je pred leti podala na samostojno glasbeno pot, je o ponovni združitvi skupine povedala: "Zgodilo se je tako hitro, kar je moj najljubši način, da se nekaj zgodi. Ko sem videla, kako je internet ponorel od navdušenja oboževalcev, nas je to, kot skupino, res navdihnilo." Kljub govoricam, da naj bi se skupina po nastopu na festivalu odpravila na turnejo, pa je vir blizu pevke za Billboard dejal, naj nihče ne pričakuje večje turneje, saj naj bi ta prekrižala načrte Stefanijeve, ki namerava že kmalu izdati novo glasbo, ki jo ustvarja samostojno.