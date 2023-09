Skupina *NSYNC spet skupaj na odru, oboževalci ponoreli

Eden najbolj priljubljenih 'boybandov' 90. let prejšnjega stoletja *NSYNC je 20 let po izdaji svojih največjih hitov oboževalce pahnil v evforično stanje, saj so se na odru nagrad MTV VMA ponovno združili. Sicer se je o združitvi že šušljalo in mnogi so pričakovali, da se obeta nastop, a žal so le podelili nagrado za najboljšo pop pesem.

Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, JC Chasez in Justin Timberlake so se ponovno združili. Skupina *NSYNC je na oder nagrad MTV VMA prišla, da bi podelila nagrado za najboljšo pop pesem. Že ob samem prihodu na oder pa so med prisotnimi v dvorani in zagotovo tudi tistimi, ki so podelitev spremljali prek televizijskih zaslonov, povzročili pravo evforijo.

icon-expand *NSYNC FOTO: Profimeda

"Živijo, VMA!" je občinstvo pozdravil JC in ob glasnih krikih oboževalk nadaljeval: "Pred več kot 20 leti smo bili samo otroci, ko smo osvojili nagrado za najboljšo pesem za naš singel Bye Bye Bye. To so bile naše prve nagrade VMA in to nam je zelo veliko pomenilo. Ta nagrada je potrdila naše trdo delo in kasneje smo jo ponovno osvojili za pesem Pop. Se spomnite?" "Veliko se je spremenilo v zadnjih dveh desetletjih, a ena stvar ostaja enaka – kreativni videospoti, ki premikajo meje in pustijo pečat več desetletij," pa je povedal Lance.