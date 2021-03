Skupina Oasis si je želela kakovostnega piva

Hkrati so v pogodbi zahtevali, naj menedžer prizorišča skupini zagotovi vsaj dva usposobljena in trezno razmišljujoča odrska delavca, ki bosta pomagala članom tehnične ekipe zasedbe pri delu na odru. Pogodba je bila podpisana 18. aprila leta 1994, koncert v dvorani The Old Trout v Windsorju pa je bil izveden 7. maja tega leta.

V dvorani The Old Trout so sicer v 90. letih prejšnjega stoletja gostili tudi druga velika imena britpopa, med drugim Blur, ki so veljali za velike tekmece Oasis, pa tudi skupine, kot so Everything But The Girl, Inspiral Carpets, Spiritualized in Pop Will Eat Itself.