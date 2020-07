Skupina One Direction se je po štirih letih vrnila na Instagram

Skupina One Direction, ki so jo ob nastanku sestavljali Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam PayneinZayn Malik, bo kmalu praznovala okrogli jubilej. Fantje so spet oživeli uradni profil skupine na Instagramu, kjer so objavili fotografijo, na kateri je bil napis ''10 Years of One Direction'', kar pomeni, da je minilo že 10 let od nastanka skupine. Pod objavo pa so še zapisali: "Jutri! Ti in jaz imava obilico zgodovine."