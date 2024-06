Skupina Orlek nov album predstavlja z aktualnim singlom Na morje

Skladbo Na morje sta spisala ustanovni Orlek Jure Tori , besedilo pa je prispeval Rudi Medved . Na morje je vsebinsko pravzaprav pogovor med partnerjema, ki se skupaj odpravljata na morje. Žensko vlogo je odpela Maja Predatoria , Vlado Poredoš pa tokrat prevzema bolj pripovedno kot pevsko izražanje z vokalom. Z navihano, sproščeno skladbo se lahko poistoveti marsikdo! In ker sta v ospredju tokrat dva vokala, sta tudi v spotu vlogi prevzela Vlado in Maja, tiste najbolj žgečkljive prizore pa je v obliki karikatur narisal Denis Polanc . Video so Orlek posneli v fičku na poti med morjem in rodnim Zagorjem. Ker pa se Orlek v najboljši luči pokažejo na odru, so dodali nekaj koncertnih kadrov.

Zares pa Orlek letos niti ne bodo dosti na morju, morda res le dva do tri dni. Čakata jih koncertov polno poletje in jesen, saj letos obeležujejo 35 let in ob tem jubileju so se že podali po odrih po Sloveniji, izdali album 3.5 POLNOMASTNO, 5. oktobra pa pripravljajo osrednji koncert za svojih prvih 35 let.

Album 3,5 POLNOMASTNO

Orlek sov začetku junija izdali nov album, ki so ga poimenovali 3.5 POLNOMASTNO. Na njem so mojstrsko spojili nekaj na novo aranžiranih in posnetih kultnih skladb in nekaj čisto svežih, ki jih bodo oboževalci slišali prvič. Od tistih starejših, ki so vsaka na svoj način zaznamovale glasbeno pot Zasavcev, so novo podobo dobile Adijo knapi, ki so jo Orlek na novo posneli z Rudarsko godbo Hrastnik in JAMirkom, pa Na Kum, in Moja Boginja pri kateri se jim pridruži Jernej Dirnbek – Dimek iz Mi2 ter Punca s Šohta, ki jo je z njimi odpel Matevž Šalehar – Hamo, salsa različico je dobila Življenje gre naprej, ki je tokrat poimenovana La vida gre naprej in izvedena s Kubancem Arielom Cubrío, pa na novo posneta ponarodela Vinska trta, ki je del železnega repertoarja Orlekov že leta.