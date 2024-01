Skupina Petsto metrov leto odpira z novo pesmijo

Pesem Ker vse se vrti je del zaključnega trojčka skladb albuma Telo, ki ga je izdala zreška skupina Petsto metrov . Album se začne s skladbo Polnoč, v kateri se člani soočajo z minljivostjo, nekoliko resnejši prizvok pa ima tudi zavoljo godalnega kvarteta v sestavi Alma Portič in Lena Kolter na violinah, Alma Gunzek na violi in Ana Laura Dominguez na violončelu. Pesem Polnoč se preko klavirskega dela v kratki Polnočni serenadi prelije v singel Ker vse se vrti, ki s pomočjo istih deklet na godalih orkestralno zaključi album. Godalne aranžmaje je v celoti komponiral klaviaturist Samo Jezovšek , ki je kvartetu namenil tudi čast zaključiti album.

Po zelo uspešnem prvem singlu Dobro jutro in njegovem filmskem nasledniku z naslovom Banderas je bila tretja izbira banda jasna, bodisi zaradi samega naslova, ki sovpada s prelomom leta in novim začetkom, kot tudi zavoljo nacionalnih radijskih postaj, ki so ga poleg že izdanih singlov samovoljno zavrtele največkrat. Ker je člane banda vizualni izdelek drugega singla Banderas navdušil, je tudi Ker vse se vrti dobil svoj videospot, ki je znova nastal v produkciji in režiji Denisa Vengusta. Kadri omenjenega videa so razpeti med ljubljanskim studiem Metro ter poljsko Varšavo in njeno okolico.