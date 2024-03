Skupina Plateau za videospota novih pesmi angažirala znane obraze

Ob osmem marcu je skupina Plateau izdala kar dve pesmi, katerih glavni motivi so bili novomeška srednješolska scena, prve simpatije in mladostniška razigranost. Pesem Mali Princ nosi pomembno sporočilo hrepenenja o simpatiji, zato so ga fantje podarili vsem Slovenkam ob njihovem prazniku. "Pesmi, za kateri smo posneli videospota sta nastali v naših srednješolskih časih. Ker smo ideje za njiju dobili v Novem Mestu, smo si tu želeli posneti tudi videospota," je razkril klaviaturist Andrej Kaferle . "To sta naši prvi dve pesmi, ki smo jih naredili, zato se nam zdi edino pravilno, da zaključimo zgodbo z našim prvim albumom. Obe pesmi govorita o isti simpatiji, ki sem jo imel v srednji šoli," je povedal Gašper Turk , pevec in kitarist skupine.

Za vloge v videospotu so angažirali lokalne znane obraze – od članov skupine Dan D do Saša Đukića, Francija Keka, Gregorja Strasbergarja ter nekdanje pevke skupine Tabu Tine Marinšek. Ekipa je v istem dnevu uspela dokončati gverilsko snemanje kadrov za dve pesmi na strehi neimenovane visoke hotelske zgradbe. "Gostje so se v svojih vlogah znašli odlično. Očitno je bilo, da so to počeli že prej. Snemanje je zato potekalo zelo hitro in brez težav," so sodelujoče v spotih pohvalili fantje iz skupine in se jim obenem ponovno zahvalili za sodelovanje.