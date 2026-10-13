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Glasba

Skupina Powderfinger se vrača na koncertne odre

Brisbane, 13. 10. 2026 12.56 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Powderfinger

Skupina Powderfinger, ki velja za eno najbolj priljubljenih avstralskih rock zasedb, se po 17 letih vrača na koncertne odre. Septembra prihodnje leto bodo glasbeniki v domačem Brisbanu začeli turnejo, ki vključuje tudi druga avstralska mesta. Skozi leta so prejeli več pobud, naj se vrnejo, hvaležni so tudi za podporo dolgoletnih oboževalcev.

Po štirih koncertih skupine Powderfinger v Brisbanu turneja vključuje še 14 koncertov v mestih Cairns, Sydney, Adelaide, Perth in Melbourne. Nastopali bodo ob petkih in sobotah, podobno kot priljubljena zasedba Oasis na lanski svetovni turneji, nastopi zunaj Avstralije pa zaenkrat niso napovedani.

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"Skozi leta smo prejeli številne pobude, naj se vrnemo, a se nam do zdaj to nikoli ni zdelo povsem prav oziroma se stvari za vse nas niso ustrezno poklopile," so pojasnili. Ob ponovni združitvi in nastopanju so "naravnost navdušeni", poroča britanski BBC.

Hvaležni so za stalno podporo dolgoletnih oboževalcev, so pa z leti pridobili tudi številne nove poslušalce. "Ljudje nam pogosto pravijo, da je naša glasba povezana z njihovimi najlepšimi spomini," so dodali. Izrazili so upanje, da bodo še širili veselje, ko bodo po državi potovali z nekaterimi tako najbolj uveljavljenimi kot vzhajajočimi avstralskimi glasbeniki, ter da bodo "skupaj ustvarili nove spomine".

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Skupina Powderfinger je izdala sedem studijskih albumov, med njimi Odyssey Number Five iz leta 2000, ki so ga poslušalci glasbene postaje Triple J leta 2011 izglasovali za najboljši avstralski album vseh časov. Vključeval je singl My Happiness, ki ga je ista postaja lani uvrstila na šesto mesto lestvice najboljših avstralskih pesmi vseh časov. Med njihove uspešnice sodijo tudi skladbe On My Mind, These Days in Sunsets.

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Do razpada leta 2010 so zasedbo Powderfinger, ki je prejela številne glasbene nagrade, sestavljali frontamn, vokalist Bernard Fanning, kitarista Darren Middleton in Ian Haug, basist John Collins ter bobnar Jon Coghill. Po razpadu skupine je Fanning nadaljeval samostojno kariero, Collins pa je odprl dve izmed največjih glasbenih prizorišč v Brisbanu, še poroča BBC.

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