Skupina Powderfinger se vrača na koncertne odre

Po štirih koncertih skupine Powderfinger v Brisbanu turneja vključuje še 14 koncertov v mestih Cairns, Sydney, Adelaide, Perth in Melbourne. Nastopali bodo ob petkih in sobotah, podobno kot priljubljena zasedba Oasis na lanski svetovni turneji, nastopi zunaj Avstralije pa zaenkrat niso napovedani.

"Skozi leta smo prejeli številne pobude, naj se vrnemo, a se nam do zdaj to nikoli ni zdelo povsem prav oziroma se stvari za vse nas niso ustrezno poklopile," so pojasnili. Ob ponovni združitvi in nastopanju so "naravnost navdušeni", poroča britanski BBC.

Hvaležni so za stalno podporo dolgoletnih oboževalcev, so pa z leti pridobili tudi številne nove poslušalce. "Ljudje nam pogosto pravijo, da je naša glasba povezana z njihovimi najlepšimi spomini," so dodali. Izrazili so upanje, da bodo še širili veselje, ko bodo po državi potovali z nekaterimi tako najbolj uveljavljenimi kot vzhajajočimi avstralskimi glasbeniki, ter da bodo "skupaj ustvarili nove spomine".