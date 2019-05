Skupina Primavera predstavlja ljubezensko balado

Petčlanska zasedba, ki prihaja iz Nove Gorice, svojo glasbo ustvarja že od leta 2012. Matevž Furlan, Klemen Odar, Marko Česnik, Mitja Krtin Nejc Vrtovec so združili moči in ustanovili glasbeno skupino, ki ima širok glasbeni spekter: vse od popa do zabavne glasbe. Največ izkušenj so pridobili med letoma 2013 in 2016, ko so poleg lastnega ustvarjanja sodelovali s skupino PopDesign in se predstavili kot spremljevalna skupina na njihovi turneji po Sloveniji. V tem obdobju so pridobili ogromno izkušenj in kot glasbeniki "zrasli", se preizkusili na velikih in pomembnih slovenskih odrih in se predstavili širšemu slovenskemu občinstvu. Do sedaj so najbolj ponosni na največji nastop leta 2015 na jubilejni obletnici pivovarne Union.