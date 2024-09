Skupina Queen bo na novo izdala obnovljen prvi album

Tokratna različica albuma iz leta 1973 bo te 'napake' popravila. Vsak instrument je bil znova pregledan, da bi ustvarili žive, ambientalne zvoke, ki bi jih z veseljem uporabili že ob prvotnem snemanju albuma, piše glasbena revija ClassicRock.

Zbirateljska izdaja bo vsebovala šest zgoščenk in eno vinilno ploščo. Na njih bo skupno 63 skladb, vključno s 43 novimi miksi. Od prvotnega albuma se nekoliko razlikuje vrstni red, tako se Mad The Swine zdaj nahaja med skladbama Great King Rat in My Fairy King. Mad The Swine je bila sicer prvotno izdana šele leta 1991 in se je pozneje znašla na ponatisih prvenca iz let 1991 in 2011.