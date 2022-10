Skupina Queen izdala izgubljeno čustveno balado s Freddiejem Mercuryjem

Oboževalci skupine Queen bodo zagotovo navdušeni nad novo pesmijo, ki je bila posneta že leta 1988, vokal pa pripada pokojnemu Freddieju Mercuryju . Pesem Face It Alone je znova odkrila ekipa, ki je pred kratkim prebrskala arhiv glasbenega gradiva, da bi pripravila ponovno izdajo legendarnega albuma.

Bobnar skupine Roger Taylor je dejal, da je to Freddiejevo darilce, na katerega so že vsi pozabili: "To je res čudovito, pravo odkritje. To je zelo strastno delo." Freddie Mercury je umrl leta 1991, star 45 let, le dan za tem, ko so javnosti razkrili, da je zbolel za aidsom.

O ponovno odkriti pesmi je spregovoril tudi kitarist Brian May, ki je dejal: "Res sem vesel, da je naši ekipi uspelo najti to pesem, saj je po vseh teh letih res lepo slišati vse štiri na kupu. Prisoten je še Deacy, ki je v studiu delal na ideji čudovite pesmi, ki ni bila nikoli v resnici dokončana. Vse do sedaj."