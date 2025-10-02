Skupina Ranr o odraščanju in prvih življenjskih 'buškah'

Svetli način
Ljubljana, 02. 10. 2025 20.49 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Simon Vadnjal , E.M.
Mlada zasedba Ranr je izdala pesem z naslovom Vedno, v kateri prepeva o tem, da se je treba prepustiti toku ter se zavedati trenutka, v katerem živimo. Video za pesem so ustvarjali v prostorih, ki so značilni za obdobje odraščanja: na igrišču, v domači sobi, na ulici ... V imenu umetnosti pa je na snemanju videa v plamenih končal tudi pianino.

Odraščanje in občutek prvih 'bušk', ki jih življenje prinese v tem obdobju, so bili navdih za novo pesem mariborske skupine Ranr z naslovom Vedno. Slej ko prej spoznaš, da moraš življenju kdaj tudi zaupati in se prepustiti toku, kot si znal, ko si bil otrok, pravi pevka zasedbe Neli."Ni pomembno, kako dolgo boš živel, ampak kako boš živel," dodaja pevka in poudarja, da je ključno, da se zavedamo trenutka, v katerem živimo, in kaj imamo sedaj. 

Petčlanska skupina je svoj koncertni vrhunec dosegla junija na velikem odru Festivala 202 v Križankah. Tam so nov zagon dobili v družbi največjih imen slovenskega novega vala, kot so MRFY, Joker Out, Koala Voice in drugi. Video za pesem Vedno so ustvarjali v prostorih, ki so značilni za obdobje odraščanja: na igrišču, v domači sobi, na ulici ... V imenu umetnosti pa je na snemanju videa v plamenih končal tudi pianino.

