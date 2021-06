Skupina San Di Ego na odre z novim pevcem

Epidemija je dodobra premešala karte tudi pri rock skupini San Di Ego, ki se v novo koncertno sezono podaja z novim pevcem in s prenovljeno produkcijsko ter avtorsko ekipo. Nastaja že material za naslednji album, septembra pa bo izšel prvi singel in videospot z naslovom Vse besede. Fantje obljubljajo, da bodo tudi v prihodnosti ostali zvesti rock n'rollu, pristnosti in dobremu vzdušju pod odrom.

Iz slovenske glasbene skupine San di Ego so sporočili, da se z novim materialom vračajo letošnjo jesen, a z nekaj spremembami. Največja in najbolj očitna je ta, da bo pred mikrofon stopil Matic Nareks, ki bo zamenjal Sergeja Škofijanca. icon-expand Matic Nareks FOTO: KAJ5 produkcija Kdo je Matic Nareks, novi pevec zasedbe San di Ego? Matic Nareks je priznan vokalist in učitelj petja s savinjske regije, katerega glasbeno udejstvovanje in nastopi pričajo zgodbo o pristnem rock 'n' rollu. S svojo karizmatično prezenco ter neverjetnim vokalom je z nastopi v različnih glasbenih skupinah prepotoval odre tako doma kot tudi po tujini, ter si v 15 letih in več kot 500 nastopih odre delil z marsikaterem zvenečim imenom glasbene industrije. Matic o sebi pravi, da je glasba njegovo poslanstvo, pristni rock pa še toliko bolj. Po novem ga bomo lahko spremljali v sodelovanju z odlično glasbeno skupino San di Ego. icon-expand