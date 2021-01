Skupina San Di Ego s koncertnim videospotom obeležuje osem let ustvarjanja

"Na današnji dan 5. januarja pred natanko osmimi leti so se štirje ljubitelji rock glasbe dobili v 'studiu', da posnamejo tri komade. Nikoli prej niso zaigrali skupaj, nekaj mesecev pred tem so v lokalni oštariji sklenili, da poizkusijo ustvariti nekaj za svojo dušo, brez vsakih planov in pričakovanj. Tako so v treh dneh posneli prve avtorske komade: 'Zadnji cent', 'Sonce je tam, kjer si ti' in 'Cupata'. Kako se je zgodba odvijala naprej, pa veste. Hvala, ker nas že osem let podpirate, spremljate in poslušate našo musko!" so ob tej priložnosti na Facebooku zapisali člani skupine.

Po objavi so se zvrstili komentarji oboževalcev in sledilcev – deževale so čestitke ter celo posnetki priredb njihovih največjih hitov. Skupina San Di Ego je ta mejnik – osem let ustvarjanja – proslavila z izidom pesmi in koncertnega videospotaVečno zaljubljeni.