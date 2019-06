Skupina Šank Rock posnela videospot s pametnim telefonom

Priljubljeno skupinoŠank Rock poznajo vse generacije in že več kot 35 let uspešno soustvarja slovensko rock sceno ter se lahko pohvali s kar 17 studijskimi albumi. Vokalistu Matjažu Jelenu, kitaristu Boru Zuljanu, basistu Cvetu Polaku in bobnarju Romanu Rateju, se je zadnje leto na koncertnih odrih pridružil klaviaturistSamo Jezovšek.

Fantje predstavljajo nov videospot za pesem Dvigni pogled, ki so ga snemali v Kranju pod režisersko taktirkoRoka Kadoiča. Zanimivo je, da je bil spot v celoti posnet s pametnima telefonoma. S tem so člani skupine želeli mladim ustvarjalcem poslati sporočilo, naj ustvarjajo s tem, kar imajo pri roki, saj za dober video ni potrebno veliko denarja. Le ideja je tista, ki šteje in pa seveda glasba.