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Glasba

Skupina Simply Red prihodnje poletje znova v puljski Areni

Pulj, 18. 09. 2026 20.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Simply Red v Hali Tivoli

Britanska skupina Simply Red bo v okviru velike evropske poletne turneje Summer Funk '27 prihodnje leto nastopila tudi v puljski Areni, so sporočili organizatorji koncerta. Skupina z Mickom Hucknallom na čelu se bo v Pulj vrnila julija, to pa bo po razprodanem koncertu leta 2023 že njen četrti nastop na tem prizorišču.

Simply Red so v puljski Areni po navedbah portala Muzika.hr doslej nastopili trikrat, in sicer leta 2003 in 2006, nazadnje pa leta 2023, ko so razprodali prizorišče. Na tokratnem koncertu bodo po napovedih organizatorja izvedli svoje največje uspešnice iz več kot štirih desetletij kariere pa tudi druge skladbe iz svojega obsežnega repertoarja.

Simply Red leta 2009 v hali Tivoli
Simply Red leta 2009 v hali Tivoli
FOTO: Miro Majcen

Nastali so sredi 80. let prejšnjega stoletja in veljajo za eno najuspešnejših britanskih skupin. Njihov zvok združuje soul, funk, pop, jazz in R&B, med njihove najbolj znane uspešnice pa sodijo Holding Back the Years, If You Don't Know Me by Now, Stars, Fairground in Something Got Me Started.

Osvojili so tri nagrade brit in več drugih priznanj, njihov album Stars iz leta 1991 pa je bil dve leti zapored najbolje prodajani album v Veliki Britaniji in Evropi.

Poleg Micka Hucknalla zasedbo sestavljajo Ian Kirkham (saksofon in pihala), Kenji Suzuki (kitara), Kevin Robinson (trobenta, trobila in tolkala), Roman Roth (bobni), Gary Sanctuary (klaviature) in Orefo Orakwue (bas).

Skupina je lani zaznamovala 40 let kariere z jubilejno turnejo, ki je obsegala skoraj 50 razprodanih koncertov po Združenem kraljestvu, Evropi in Latinski Ameriki. Summer Funk '27 bo njena prva turneja po praznovanju jubileja.

Turneja Summer Funk '27 bo povezala vrsto zgodovinskih in drugih privlačnih koncertnih prizorišč po Evropi. Po nastopu v Pulju jo bodo nadaljevali s koncerti v Italiji, med drugim v Rimu, Pompejih, Bariju in Lucci, poleg Hrvaške in Italije pa bodo obiskali tudi Portugalsko, Nizozemsko, Belgijo, Nemčijo, Avstrijo, Švico in Združeno kraljestvo.

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Simply Red skupina turneja glasba Summer Funk '27

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