Skupina Sopranos: Ko smo skupaj, si naredimo ogromno lepih trenutkov

Priljubljena skupina Sopranos, ki jo sestavljajo Alenka Husič, Iris Ošlaj, Aleš Zibelnik, Frenk Nova in Dejan Tabor, je v polnem zagonu. Potrebovali so čas, da so po izredno napornih dveh letih poiskali navdih za ustvarjanje, se zaprli v studio in se prepustili ustvarjanju nove pesmi. "Z velikim veseljem jo delimo med naše zveste poslušalce, ki nas res že pogrešajo."

Skupina Sopranos predstavlja novo pesem, ki so jo poimenovali Nekaj lepega, zanjo pa so posneli tudi videospot. Peterica pravi, da jim je najlepše, ko so skupaj obkroženi z glasbo. Video je nastal ob morju, a idej za izbiro lokacije ni manjkalo, saj veliko nastopajo po Sloveniji in drugod, so povedali, ker je bilo vreme v zadnjem obdobju zelo nepredvidljivo, pa sta bila Frenk in Aleš kot 'izkušena amaterska meteorologa' zadolžena, da izbereta dan snemanja.

Sopranos predstavljajo pesem Nekaj lepega. FOTO: Sara Golob icon-expand

"Končno smo šli videospot snemat na morje. Običajno smo bolj studijsko ustvarjalni," nam je o videu povedala Alenka, Iris pa dodala: "Malo smo se navzeli tiste korone očitno, saj smo se za nekaj časa kar zaprli, zdaj pa je bil čas, da ujamemo sonce, morje in dobro družbo." Dekleti skupine Sopranos pravita, da lep ambient in vreme ne vplivata na to, da bi postali raztreseni in neresni: "Moram reči, da smo kar profesionalci in se držimo scenarija, ko pa imamo obdelane tiste glavne točke, pa se tudi malo sprostimo."

"Sam spot je bil velik izziv, saj je pri tem projektu sodelovalo je veliko ljudi. Sodelovale so Zumbalicious Crew, ki so dale plesno energijo, snemalca Nikola in David Janušić, pa ekipa statistov v ozadju, ki so tudi dodali svojo energijo," je opisala dogajanje Iris, Alenka pa je dodala: "Sopranosi smo veliko po Sloveniji in nastopamo na veliko točkah, nam je pa bilo res lepo, da smo začeli snemanje na Rodici, vozili smo se med vinogradi, Frenki je mogoče malo preveč pritiskal na gas, zato je bilo preveč vetra in je Iris imela težave z očmi." Peterica se je nato odpravila še na Obalo, kjer so posneli še preostale kadre.

Sopranos FOTO: Sara Golob icon-expand