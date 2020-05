Skupina Sopranos nima skrbi

Sopranosi pravijo, da je mnogo lepše, če si človek reče - nimam skrbi. Zato so se odločili, da za skladbo s točno takšnim imenom posnamejo tudi videospot. Živopisan izdelek, ki je poln sonca, neba in sladkih okusov, nosi sporočilo, ki ga po mnenju skupine v teh časih še bolj potrebujemo. Biti brez skrbi in si deliti nasmehe, pozitivne misli ter barve, vse to so zajeli v novem glasbenem izdelku.

Alenka Husič, pevka skupine je o skladbi Nimam skrbi povedala:''Pesem je kot nalašč za dobro voljo in zagotovo bo botrovala vsakemu nasmehu. Prepričana sem, da bo s svojo pozitivo in ritmom, zazibala še tako kisel obraz. Naj prebudi otroka v vseh vas, tako kot ga je v meni.''

Videospot za skladbo je nastal pod režijsko taktirko Žiga Gjura. Vsak član skupine pa v video izdelku ''nosi'' svojo barvo in to dobesedno. ''Res smo se veselili tega snemanja, bilo je precej simpatičnih trenutkov, saj smo morali vsako barvno tematiko vzeti dobesedno, sama sem bila v barvi sonca, torej v rumeni, tako da je bila rumena miza, stol, moja obleka, vsaka najmanjša finesa in pripomoček. Morda je tudi duša za trenutek postala bolj sončna,''je še povedala Alenka.

icon-expand Alenka Husič v odtenkih pozitivne rumene. FOTO: Rok Breznik

Njena kolegica in prav tako pevka skupineIris Ošlajpa je dodala: ''Alenka je bila v svojem sončnem elementu, jaz pa se nisem pustila prositi dvakrat, da nase nadenem vedno optimistično in kanček pocukrano roza.'' Tako je imel vsak član svojo barvo. Alenka torej rumeno in Iris Ošlaj nežno roza, Frenk Nova energično rdečo, Aleš Zibelnikpoletno zeleno in Dejan Tabor nebeško modro.

icon-expand Iris Ošlaj pravi, da ji je roza barva pisana na kožo. FOTO: Rok Breznik

Pod besedilo glasbe se podpisuje tekstopisec Rok Lunaček, ki je o sodelovanju povedal: ''Z Alešem Zibelnikom sva kolega že vrsto let in ga izredno cenim kot človeka in kot producenta, tako da mi je bilo precej naravno sodelovat z njegovimi kolegi iz benda. Alenka se mi zdi izjemna vokalistka, spremljam jo še iz začetkov kariere pri Bepop. Super pesem je nastala, verjamem, da bo veliko ljudem polepšala te ne-preveč brezskrbne dneve.''

icon-expand Frenk Nova je izbral ognjeno rdečo. FOTO: Rok Breznik