Skupina Sopranos predstavlja jesenske plesne ritme

Z novo skladbo skupina Sopranosnadaljuje glasbeno pot v prepoznavnem pozitivnemu sporočilu in v funky-disco stilu, na čelu z edinstvenim vokalom Alenke Husić.

Pesem je ustvaril trio, ki se je podpisal že pod številne zimzelene skladbe. Frenk Nova in Rok Lunaček sta skupaj ustvarila glasbo, slednji se podpisuje tudi pod besedilo, Aleš Zibelnik pa je poskrbel za aranžma skladbe.

Videozgodbo je skupina zaupala režiserju Žigi, ki je s Sopranosi že ušpičil najbolj barvit video leta! In kot nam je skupina zaupala, so samo priprave na snemanje trajale dobrih štirinajst dni. Med drugim so morali poiskati številne rekvizite, da bi poudarili zgodbo in vloge v videu. Kje dobiti kačo in mačko, ki bo dodelala Kleopatrin kostum?