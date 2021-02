Skupina Sopranos predstavlja najbolj čustveno pesem v karieri

Skupina Sopranos je lani postregla z dvema pesmima: ''Nimam skrbi'', za katero so posneli enega najbolj pisanih videospotov, in ''Na smeh mi gre'' v plesnih funky pop ritmih. Tokrat pa so se člani odločili za popolnoma intimen ambient skladbe, ki je po njihovem mnenju tudi najbolj čustvena pesem v karieri.

icon-expand Skupina Sopranos se predstavlja s čudovito balado Ukradi me nazaj. FOTO: Menart Records

''Pesem 'Ukradi me nazaj' ima neskončno globino ženskega nagovora, če že moram nekako ubesediti občutke. Ženska zgodba, ki smo jo doživele že vse predstavnice nežnejšega spola,' je ob izidu novega singla dejala pevka skupine Sopranos Alenka Husićin dodala: ''Priznam, imela sem nekaj treme zaradi skladbe, tako intimna in krhka je, da je bil precejšen zalogaj povedati to zgodbo brez cmoka v grlu.''



Pod glasbo in besedilo pesmi se podpisuje Rok Lunaček, ki je s skupino sodeloval že pri prejšnjih dveh singlih, za aranžma in produkcijo pa član skupine in producent Aleš Zibelnik. ''Alenka je izjemen interpret in tudi sam sem čakal na priliko, ko bodo lahko poslušalci slišali njeno subtilnejšo žensko plat. Pesem je z njenim vokalom tako zelo pitna in človeka spodnese,'' je povedal Lunaček.

Frenk Nova, ustanovni član skupine in kitarist, je ob izidu čustvene pesmi še dejal: ''Drži, smo pop skupina, ki je vedno skrbela, da ljudi dvignemo na noge na raznih koncertih in žurkah. Tokrat pa s pesmijo Ukradi me nazaj, želimo pokazati tisto našo najbolj intimno in čustveno plat, ki jo marsikdo od nas skriva v življenju, četudi je najlepša."

icon-expand Alenka Husić FOTO: Menart Records

Videospot Ukradi me nazaj so člani skupine posneli z Rokom Breznikom (Foto Factory), ki je s skupino sodeloval že pri prejšnjih dveh videospotih. Za razliko od prejšnjih dveh spotov, so tokrat ''ušli'' v bolj mirno okolje, zgodbo odnosa dveh parov, ki se tako zanimivo zaplete.



"Barvni videospoti so mi sicer zelo pri srcu, v primerjavi z videospotoma 'Nimam skrbi in Na smeh mi gre' bo v tem izdelku prikazane nekaj temačnosti, dramatike. Ko hrepenimo po nečem ali nekom, nas obdaja vse prej kot barva mavrice," o spotu pove Alenka in še doda: "Ko smo iskali lokacije, kjer bi posnela svoje solistične dele pesmi, smo zaradi vseh ukrepov naleteli na precej zavrnitev iz strani lokacij, zato je moral režiser Rok Breznik toliko bolj (napeti možgane in) vklopiti kreativne misli. Poleg glavnega kadra, ki je bil posnet v prečudovitem ambientu Frančiškanskega samostana v Novem mestu, so zgodbo videospota zaokrožili štirje igralci, katerim se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in več kot prepričljiv nastop." Ob koncu pa člani še sporočajo: "Že sama pesem in zgodba sta prečudoviti, drugačni od naših prejšnjih, to, da smo v videospot vključili še igralce, okrog katerih se odvija zgodba, je pa sploh nekaj novega za nas. Naj se vas tako pesem kot videospot dotakneta, kot sta se vseh nas."