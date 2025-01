Skupina Soul Fingers poskrbela za naval energije na odru in pod njim

Ob vstopu v novo leto so vsem oboževalcem zaželeli le vse dobro. "Vsem želimo vse najlepše in najboljše v letu 2025, naj bo čimveč miru, in čimveč ljubezni. Prav ta koncert je pokazal, da imajo ljudje velik čustveni naboj," so dejali glasbeniki in dodali: "Slovenija ima v svojem imenu besedo LOVE, ljubezen, to je res krasna kampanja in res je polna ljubezni." Kljub temu, da januar slovi kot miren ali celo depresiven mesec, imajo glasbeniki nasvet, kako ga polepšati. "Mislim, da se moramo čimveč družiti, potrebujemo čimveč takšnih koncertov. Dandanes so izvajalci preveč oddaljeni od občinstva, potrebujemo več kulturne interakcije in to je potem genialno," so zaupali člani skupine.