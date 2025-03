Skupina Tabu o globokem hrepenenju po sorodni duši

Skupina pravi, da je pesem z naslovom O teh stvareh ena tistih stvaritev z novega albuma, ki se ne ozira na to, ali je zunaj sonce ali dež, temveč boža in praska globoko po duši. "Katarina poje o globokem hrepenenju po sorodni duši, po nekom, ki je sposoben ljubiti tako globoko in brezkompromisno kot ona. Po nekom, ki lahko da vse in upa vse tudi prejeti."

Glasbeniki so prepričani, da bo pesem za tiste, ki se bojijo čustev, na albumu, pa pravijo, bo cela paleta okusov, od tistih najslajših, do bolj pikantnih, kot smo pri Tabujih že vajeni.