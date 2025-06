Skupina Tabu občinstvu predstavila nov album Bonbon

Skupina Tabu je namreč album Bonbon opisala kot odmerjeno mikrodozo glasbenih vitaminov, sladkorjev, antidepresivov, pa tudi pomirjeval, odvajal in uspaval. "Eni so za posladkat malo, eni so antidepresiv, eni so, da ko si že malo na tleh, pa rabiš samo, da te nekdo objame," so povedali člani skupine.



Album je občinstvu premierno predstavila nova glavna vokalistka. V desetletju so Tabu zamenjali štiri pevke, kako jim uspe ohraniti tabujstvo? "Mislim, da je pisanje pesmi tisto, ki jim daje rdečo nit. So 'tabujevski' tudi z novim albumom in se to pozna. Zdaj poiskat pravo pevko, ki bo znala to zapeti, ki bo imela takšno energijo, kot so jo imele prejšnje," sta povedala člana zasedbe Siddharta.

"Njihova nova pevka tako zelo paše v sliko, da jaz iskreno sploh ne bi opazil, da se je karkoli spremenilo. Kot je rekla, da je našla štiri sorodne duše, se res vidi, da so povezani," sta dejala člana skupine Joker Out."Imam čustveni lonec v sebi, ki ga rada razlijem med publiko," pa je dodala pevka zasedbe Tabu, Katarina Samobor.