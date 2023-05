Skupina Tabu predstavila novo pevko Katarino

Tabujevci so na družbenem omrežju sporočili, da imajo novo članico. "Katarina je dekle s Ptuja, preprosta, srčna, čustvena, polna energije in kot se je izkazalo v zadnjih mesecih – popoln delček v Tabu sestavljanki. Dajte ji priložnost, da postane tudi del vas," so zapisali o novi pevki, ki stopa v čevlje Eve Beus , ob tem pa dodali tudi prvo skupno fotografijo.

Skupina je še zapisala, da so se v DNK slovenske glasbene scene za večno zapisali z mnogimi hiti, ki bi jih težko prešteli na prste rok povprečne slovenske družine. "A Tabu je vse prej kot povprečen bend, ki neustavljivo ohranja ustvarjalno in odrsko energijo, Tabu hoče še. Ustvarjati, trgati strune, se utapljati v potu pod odrskimi lučmi, želimo širiti našo glasbo še naprej in roko na srce, našo glasbo bi pogrešali mi in mnogi vi." Dodali so, da gredo sedaj po novi poti naprej. "Sveži, pomlajeni, polni novih idej in z veliko željo po druženju z vami." Na koncu so namignili, da bodo svojim poslušalcem že kmalu napolnili ušesa in oči.