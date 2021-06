Skupina Take Off glavno vlogo prepustila Žigi iz MasterChefa

Take Off so glasbena skupina iz Slovenskih Konjic, ki jo sestavljajo pevec in kitarist Alen Kovše , klaviaturist Matic Mlakar , basist Matic Pokorn in bobnar Jure Skaza . Žanrsko skupina izvaja pravo glasbeno mešanico, v zadnjem singlu Črn ples pa se skušajo predstaviti z modernejšim zvokom in produkcijo.

Pred dnevi so izdali drugi singel, ki so ga poimenovali Črn ples . Naslov se jim je zdel primeren in je nekako sovpadal z mistično atmosfero pesmi. Fantje so o naslovu dejali: "Čeprav se fraza v pesmi uporabi le enkrat, se nam je zdela na nek način dovolj 'močna', da smo si jo drznili vzeti za naslov. V osnovi pesem govori o zaljubljenosti dveh posameznikov, ki imata v realnosti vsak svojega partnerja in si na tiho želita biti skupaj."

Glavno vlogo so fantje prepustili Žigi Gabrovcu, ki se ponaša z nazivom finalista v oddaji MasterChef, in tekstopiski Taji Rihtaršič, sodelovala pa sta tudi Tori Zdovc in Gregor Marko Frim. "Zgodba videospota govori o prepovedani ljubezni. Večerja dveh parov, na kateri se potihoma razkrije, da se Žiga in Taja spogledujeta, čeprav sta v družbi svojih partnerjev. Vse ostalo je lahko realnost ali fantazija," so za naš portal povedali Take Off.

V spotu je nastopil tudi Žiga, ki smo ga spoznali v letošnjem MasterChefu. Kako je prišlo do tega sodelovanja?

"Moramo priznati, da se nam je vse skupaj super poklopilo! V bistvu vsi igralci in člani benda v osnovi prihajamo iz Slovenskih Konjic in okolice (razen Tori Zdovc, ki pa ima navsezadnje tudi konjiške korenine). Tako da je vse skupaj bila le prijateljska podpora, saj se vsi med sabo poznamo in družimo že vse od malih nog in si med seboj radi pomagamo. S fanti smo iskali "odpičene" ljudi, ki bi pripomogli k "vajbu" pesmi, in imamo srečo, da jih imamo polno okrog sebe! To, da je Žiga bil del MasterChef zgodbe, je bilo v resnici z naše strani zgolj veliko naključje. Smo pa zato še bolj navijali, da se mu na koncu uspe povzpeti do finala!"