Skupina The Cure po 16 letih predstavila novo pesem

Legendarna britanska skupina The Cure, ki je v svoji dolgi karieri nanizala uspešnice, kot so Friday I'm in Love, Pictures of You, Boys Don't Cry, Lovesong in druge, je po 16 letih izdala novo avtorsko pesem, ki nosi naslov Alone, ta pa je tudi napoved prihajajočega studijskega albuma Songs Of A Lost World.

OGLAS

Skupina The Cure je razveselila oboževalce širom sveta in po 16 letih izdala novo pesem, ki so jo poimenovali Alone. Skoraj sedemminutni singel je napoved prihajajočega albuma Songs Of A Lost World, ki bo izšel novembra. Britanski rokerji pa so na družbenih omrežjih delili napovednik s kratkim izsekom singla, oboževalci pa so 12-sekundni posnetek opisali kot delo, ki spominja na zgodnjo glasbo skupine.

The Cure so predstavili novo pesem z naslovom Alone. FOTO: Profimedia icon-expand

"To je pesem, ki je odklenila album. Takoj, ko smo imeli pesem posneto, sem vedel, da je uvodna, čutil pa sem, da dobi cel album fokus. Mučil sem se s tem, da bi napisal prave uvodne besede za pravo uvodno pesem, delal pa sem s preprosto idejo o samoti. Hkrati me je ves čas spremljal občutek, da sem prave besede v resnici že našel," je ob predstavitvi singla povedal pevec Robert Smith. Še pred samim izidom nove pesmi so se v Rimu, Parizu in New Yorku pojavili oglasni panoji, na katerih je podoba iz kamna, izpisan pa je tudi naslov novega albuma, ki bo prvi po letu 2008, ekskluzivno pa ga je med intervjujem za britansko glasbeno revijo NME leta 2022 že napovedal pevec.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Delal sem na dveh albumih The Cure, eden od njiju pa je dokončan," je takrat dejal sedaj 65-letni Smith in nadaljeval: "Žal je to drugi. Po drugi strani moram posenti še štiri vokale, na vsakem albumu pa je 10 pesmi. Imam še tri tedne, da to storim." Že takrat je napovedal, da se zvokovno vračajo k prvinam in bo zvok albuma 'neizprosno poguben in temačen', to pa je potrdil tudi klaviaturist Roger O'Donnell, ki je prihajajočo ploščo opisal kot najbolj žalostno, polno čustev, dramatično in intenzivno od vseh, pri katerih je do sedaj sodeloval.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči