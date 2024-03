Skupina The Margins: Za svojo srečo mora poskrbeti vsak sam

The Margins predstavljajo singel Skozi perfekcijo, katerega besedilo je nastalo med Aljaževo potjo po Camino de Santiago lansko poletje. Rdeča nit pesmi je prepoznavanje lastnih življenjskih dvomov in iskanje njihove rešitve, ki skozi perfekcijo vodi do spoznanja, kako lepo je živeti. S četrtim singlom po prvencu Bella Insania sledijo izzivu, ki jim ga predstavlja slovenščina in se poslušalcem znova predstavljajo s slovensko skladbo.

Prekmursko-medžimurski četverec The Margins predstavlja svojo novo pesem, ki so jo naslovili Skozi perfekcijo. Tudi tokrat so se odločili za sodelovanje z Andijem Galom, ki je poskrbel za snemanje, mix, produkcijo in mastering, pesem pa bo dobila tudi video podobo.

The Margins predstavljajo novo pesem, ki nosi naslov Skozi perfekcijo. FOTO: Alen Hoheger icon-expand

"Komad predstavi perfekcijo na svojevrsten način posameznika, ki se v življenju znajde v dvomih, a hkrati spozna, da za lastno srečo ne potrebuje veliko. Pri tem vidi preteklost kot nostalgijo in prihodnost kot priložnost, ki ga vodi skozi lastno perfekcijo in jo vsak posameznik doživlja individualno," o novem singlu pravijo Aljaž, Jože, Matija in Patrik. Pesem je začela nastajati lanskega poletja, Aljaž, ki je avtor besedila, pa je o ideji razkril: "Komad je nastal v poletju 2023 na Jakobovi poti (Camino de Santiago), kjer sva s punco v enem mesecu prehodila slabih 800 km. Je plod doživetij in razmišljanj, ki se pojavljajo pred očmi in v mislih ob vsakodnevnem potovanju, človeka pa povežejo s samim seboj. Pesem ni ne žalostna in ne vesela, ampak je le realen prikaz človeka, ki se umakne' iz vsakdanjega vrveža in v doživetju potovanja spozna, da mora za svojo lastno srečo vsak poskrbeti sam."

Fantje pravijo, da je rdeča nit novega singla spoznanje lastnih dvomov v življenju, ki skozi komad poniknejo in poslušalca odpeljejo skozi perfekcijo do veselega spoznanja o lastnem življenju in eksistenci. Tudi tokrat je besedilo v slovenščini: "Poleg tega, da s slovenskim jezikom komade lažje približamo domači publiki, nam slovenščina predstavlja izziv zaradi svoje kompleksnosti in same poetičnosti, menimo pa tudi, da tako komadi naredijo večji vtis na bolj zahtevnega poslušalca." Pesem spremlja videospot Tudi tokrat so The Margins za videospot moči združili z Alenom Hohegerjem. Idejo za video so skovali skupaj, rdeča nit pa, tako kot besedilo, govori o poti iskanja perfekcije. "Rdeča nit spota je prav v tej poti iskanja perfekcije, v spoznavanju in izpopolnjevanju sebe skozi interakcije z drugimi. Na koncu pride spoznanje, da smo v resnici sami najbolj pomembni za dosego želenega cilja. Pri montaži sem se potrudil, da bi to pot spoznanja najbolj poudaril. Skozi izbrano zaporedje posnetkov in scen sem želel ustvariti čustveno povezavo z gledalcem, tako da bi se lahko poistovetil s tem, kar posameznik doživlja pri svojem iskanju popolnosti," pravi Alen in dodaja: "Spot naj bi bil odsev tega notranjega potovanja, ki ga doživljamo vsi. S tem sem želel poudariti, da je iskanje in doseganje perfekcije univerzalna izkušnja, ki jo delimo, vendar je ključno, da se zavedamo lastne odgovornosti in notranjega truda, ki ga vlagamo v ta proces."

"Posameznik mora za lastno srečo poskrbeti sam," pravijo Patrik, Matija, Aljaž in Jože. FOTO: Alen Hoheger icon-expand

To je bil že njihov tretji skupni projekt. "Posneli smo že tretji video, drugi v njihovem vadbenem prostoru. Bilo je zelo malo časa med idejo in realizacijo, kar nas je postavilo pred izziv omejenega prostora in organizacije snemanja. Kljub temu smo na koncu uspešno, hitro in učinkovito izpeljali snemanje. Delo s fanti je vedno zabavno, imajo veliko idej glede vsebine spotov, kar dodaja kreativnost in dinamiko v proces," je dejal Hoheger, ob tem pa o njihovem sodelovanju pravi še: "Naša snemanja so znana po svoji sproščenosti in običajno trajajo dlje časa, saj si vzamemo čas za klepet, 'pivo' in sproščeno vzdušje. Mislim, da je to ključno za ustvarjanje pristnih in avtentičnih videoposnetkov. Ne gre samo za to, da pridemo in posnamemo, ampak tudi za to, da uživamo v procesu ter se med seboj bolje spoznamo. To omogoča, da se vse ideje, ki jih imamo, bolje povežejo in da se lahko resnično izrazimo skozi naše delo."

