Skupina The Rolling Stones dobila svoje poštne znamke

Ob 60. obletnici ustanovitve skupine The Rolling Stones bo otoško pošto krasila serija dvanajstih posebnih poštnih znamk, s katerimi bodo Otočani počastili to legendarno skupino. Osrednja serija bo sestavljena iz osmih znamk, na katerih bo skupina upodobljena na različnih svetovnih koncertnih prizoriščih skozi svojo slavno zgodovino, med njimi bo tako nastop iz londonskega Hyde Parka julija leta 1969, koncert iz nemškega Dusseldorfa oktobra 2017 in koncert v Tokiu iz leta 1995.

Predstavnik za stike z javnostmi in politiko poštnega podjetja Royal Mail, David Gold, je v izjavi za javnost dejal: "Le nekaj glasbenih skupin v zgodovini rock glasbe je uspelo ustvariti tako bogato in obsežno kariero, kot je kariera The Rolling Stones. Ustvarili so nekaj najbolj ikoničnih in navdihujočih albumov sodobne glasbe in jih predstavili na prav tako neverjetnih koncertih v živo."

The Rolling Stones bodo tako postali šele četrta glasbena skupina, ki jim je poštno podjetje Royal Mail izkazalo to posebno čast. Prva skupina, ki je dobila svoje poštne znamke na Otoku, so bili The Beatles leta 2007, leta 2016 so jih dobili Pink Floyd, leta 2020 pa še skupina Queen. Znamke so na voljo po prednaročilu od 11. januarja 2021, v splošni prodaji pa od 20. januarja naprej. Ponudili bodo tudi nekaj splošnih zbirateljskih znamk s posebnimi podobami.