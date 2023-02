Skupina The Who bo marca izdala koncertni album

Skupina The Who bo zbirko albumov nadgradila s posnetkom koncerta z londonskega stadiona Wembley, kjer so leta 2019 nastopili z orkestrom. Na njem so priljubljene skladbe, kot so Pinball wizard, Won't get fooled again in Baba O'Riley, ter nekaj novejših z albuma Who, ki so ga promovirali na turneji Moving on.

Album The Who With Orchestra Live at Wembley bo na voljo v več formatih, vključno s CD-jem, Blu-rayjem in trojnim črnim vinilom ter omejeno izdajo kompleta rumenega, oranžnega in rdečega vinila. icon-expand Skupina The Who bo marca izdala album s koncerta na stadionu Wembley, kjer so nastopali z orkestrom. FOTO: Instagram Skupina The Who je za letošnje poletje napovedala novo turnejo z orkestrom, na kateri se bo ustavila tudi na Edinburškem gradu, kar bo njen prvi nastop v škotski prestolnici po več kot 40 letih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Ker v Veliki Britaniji nismo koncertirali že šest let, je odlično, da imamo priložnost obiskati kraje, ki običajno niso na zemljevidu naših turnej. Edinburški grad in Derby ter druga mesta po državi, ki jih nismo obiskali že desetletja, bodo zame zelo posebna," je za Ultimate classic rock povedal pevec skupine Roger Daltrey. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Roger je turnejo z orkestrom poimenoval Moving On," je dodal kitarist Pete Townshend in nadaljeval, da mu je ime turneje všeč, ker simbolizira "premik naprej" s klasično glasbo skupine The Who, izvedeno na nove in vznemirljive načine."Tvegamo in nimamo česa izgubiti," je še povedal Townshend.